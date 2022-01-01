Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP

Преимущества:

Без проблем запускается при минимальном давлении воды;

Уникальная технология модуляции мощности;

Мощность регулируется в соотношении с расходом воды;

Непрерывно функционирующий запальник;

Непрерывная полноценная работа оборудования;

Контроль тяги;

Качественный теплообменник;

Горелка изготавливается из специальной нержавеющей стали;

Контроль потока воды;

Элементарное зажигание запальника;

Минимальное потребление газа;

Автоматическая регулировка температуры;

Контроль пламени;

Защита от перегрева;

Простой монтаж и эксплуатация;

Заводская гарантия качества.

Газовый проточный нагреватель модели BoschGWH 15-2 COP Pявляется лучшим оборудование для нагрева воды в бытовых условиях. Встроенный гидродинамический генератор HydroPower автоматически разжигает горелку. Удобная панель на корпусе водонагревателя позволяет регулировать мощность подаваемого топлива и задавать уровень необходимого температурного режима воды. После установки параметров, на дисплее отобразятся все заданные функции водонагревателя. Такое удобство является ещё одним преимуществом рассматриваемой модели водонагревателя.