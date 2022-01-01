Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP
Арт. X1695674
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|16
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Габариты, мм
|425x655x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный нагреватель модели BoschGWH 15-2 COP Pявляется лучшим оборудование для нагрева воды в бытовых условиях. Встроенный гидродинамический генератор HydroPower автоматически разжигает горелку. Удобная панель на корпусе водонагревателя позволяет регулировать мощность подаваемого топлива и задавать уровень необходимого температурного режима воды. После установки параметров, на дисплее отобразятся все заданные функции водонагревателя. Такое удобство является ещё одним преимуществом рассматриваемой модели водонагревателя.
Преимущества:
- Без проблем запускается при минимальном давлении воды;
- Уникальная технология модуляции мощности;
- Мощность регулируется в соотношении с расходом воды;
- Непрерывно функционирующий запальник;
- Непрерывная полноценная работа оборудования;
- Контроль тяги;
- Качественный теплообменник;
- Горелка изготавливается из специальной нержавеющей стали;
- Контроль потока воды;
- Элементарное зажигание запальника;
- Минимальное потребление газа;
- Автоматическая регулировка температуры;
- Контроль пламени;
- Защита от перегрева;
- Простой монтаж и эксплуатация;
- Заводская гарантия качества.