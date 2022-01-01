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Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP
    Арт. X1695674
    Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP

      Водонагреватель газовый BOSCH GWH 15-2 COP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695674

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		16
      Габариты, мм
      		425x655x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный нагреватель модели BoschGWH 15-2 COP Pявляется лучшим оборудование для нагрева воды в бытовых условиях. Встроенный гидродинамический генератор HydroPower автоматически разжигает горелку. Удобная панель на корпусе водонагревателя позволяет регулировать мощность подаваемого топлива и задавать уровень необходимого температурного режима воды.  После установки параметров, на дисплее отобразятся все заданные функции водонагревателя.  Такое удобство является ещё одним преимуществом рассматриваемой модели водонагревателя.

        Преимущества:

        • Без проблем запускается при минимальном давлении воды;
        • Уникальная технология модуляции мощности;
        • Мощность регулируется в соотношении с расходом воды;
        • Непрерывно функционирующий запальник;
        • Непрерывная полноценная работа оборудования;
        • Контроль тяги;
        • Качественный теплообменник;
        • Горелка изготавливается из специальной нержавеющей стали;
        • Контроль потока воды;
        • Элементарное зажигание запальника;
        • Минимальное потребление газа;
        • Автоматическая регулировка температуры;
        • Контроль пламени;
        • Защита от перегрева;
        • Простой монтаж и эксплуатация;
        • Заводская гарантия качества.