Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
5.0
2
Найти аналог
Бойлеры косвенного нагрева
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Арт. X13050634
    5.0
    2
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC

    Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X13050634
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Hajdu
    Резьба для подключения воды, дюйм
    		3/4
    Мощность, кВт
    		24
    Объем, л
    		150
    Вес, кг
    		63
    Способ крепления
    		настенный
    Наличие сетевой вилки
    		Нет
    Высота, см
    		120
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Настенный бойлер косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150 может обслуживать несколько водоразборных точек без изменения температурного режима и без причинения дискомфорта всем пользователям сети водоснабжения. Устройство широко распространено в частных коттеджах, т. к. оно существенно снижает расходы на энергию, затрачиваемую на нагрев воды, что особенно актуально в период отопительного сезона. Мощность теплообменника 24 кВт.

      Преимущества

      • Наличие патрубка рециркуляции ГВС
      • Возможность установки ТЭНа
      • Снизу расположен вход воды, для удобства слива
      • Бак обработан стеклоэмалированным покрытием
      • Пенополиуретановая изоляция
      • Кожух из стали с порошковой покраской
      • Быстро нагревается
      • Обладает низкими тепловыми потерями
      • Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора
      • В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера
      • Для управления котлом (солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С
      • Если снять крышку арматурного отделения настенного бойлера косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150, то можно установить и меньшую температуру
      • Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек
      • Рабочее давление 7 бар
      • Испытательное давление 12 бар
      • Соединение с водосистемой: G3/4
      • Циркуляционный патрубок: G3/4
      • Патрубок 6/4 под ТЭН
      • Поверхность змеевика: 0.81 м2
      • Сопротивление змеевика: 82 мбар
      • Постоянная производительность: 590 л/час
      • Температура горячей воды: максимум 65 градусов
      • Потребляемая энергия на готовность: 1.1 кВт/24 ч