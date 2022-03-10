Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC

Преимущества

Наличие патрубка рециркуляции ГВС

Возможность установки ТЭНа

Снизу расположен вход воды, для удобства слива

Бак обработан стеклоэмалированным покрытием

Пенополиуретановая изоляция

Кожух из стали с порошковой покраской

Быстро нагревается

Обладает низкими тепловыми потерями

Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора

В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера

Для управления котлом (солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С

Если снять крышку арматурного отделения настенного бойлера косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150, то можно установить и меньшую температуру

Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек

Рабочее давление 7 бар

Испытательное давление 12 бар

Соединение с водосистемой: G3/4

Циркуляционный патрубок: G3/4

Патрубок 6/4 под ТЭН

Поверхность змеевика: 0.81 м2

Сопротивление змеевика: 82 мбар

Постоянная производительность: 590 л/час

Температура горячей воды: максимум 65 градусов

Потребляемая энергия на готовность: 1.1 кВт/24 ч

Настенный бойлер косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150 может обслуживать несколько водоразборных точек без изменения температурного режима и без причинения дискомфорта всем пользователям сети водоснабжения. Устройство широко распространено в частных коттеджах, т. к. оно существенно снижает расходы на энергию, затрачиваемую на нагрев воды, что особенно актуально в период отопительного сезона. Мощность теплообменника 24 кВт.