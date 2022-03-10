Электрический бойлер косвенного нагрева Hajdu AQ IND 150 FC
Арт. X13050634
Характеристики
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Производитель
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Резьба для подключения воды, дюйм
|3/4
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Мощность, кВт
|24
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Объем, л
|150
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Вес, кг
|63
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Способ крепления
|настенный
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Наличие сетевой вилки
|Нет
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Высота, см
|120
- Настенный бойлер косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150 может обслуживать несколько водоразборных точек без изменения температурного режима и без причинения дискомфорта всем пользователям сети водоснабжения. Устройство широко распространено в частных коттеджах, т. к. оно существенно снижает расходы на энергию, затрачиваемую на нагрев воды, что особенно актуально в период отопительного сезона. Мощность теплообменника 24 кВт.
Преимущества
- Наличие патрубка рециркуляции ГВС
- Возможность установки ТЭНа
- Снизу расположен вход воды, для удобства слива
- Бак обработан стеклоэмалированным покрытием
- Пенополиуретановая изоляция
- Кожух из стали с порошковой покраской
- Быстро нагревается
- Обладает низкими тепловыми потерями
- Может нагреваться при помощи любого котла или солнечного коллектора
- В комплект поставки дополнительно входят термостат и индикатор работы бойлера
- Для управления котлом (солнечным коллектором), а также для регулирования температуры воды, служит контактный регулятор, при помощи которого можно установить нужную температуру до 65°С
- Если снять крышку арматурного отделения настенного бойлера косвенного нагрева 150л, 24кВт с возможностью подключения ТЭНа HAJDU AQ IND FC 150, то можно установить и меньшую температуру
- Нагреватель может обслуживать одну или одновременно несколько водоразборных точек
- Рабочее давление 7 бар
- Испытательное давление 12 бар
- Соединение с водосистемой: G3/4
- Циркуляционный патрубок: G3/4
- Патрубок 6/4 под ТЭН
- Поверхность змеевика: 0.81 м2
- Сопротивление змеевика: 82 мбар
- Постоянная производительность: 590 л/час
- Температура горячей воды: максимум 65 градусов
- Потребляемая энергия на готовность: 1.1 кВт/24 ч