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Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass
    Арт. X16956147
    Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass

      Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956147

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Вес, кг
      		10.6
      Габариты, мм
      		620x340x180
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR представляет собой агрегат, который способен моментально нагревать воду для бытовых нужд. Изделие монтируется на стену в частном доме или в квартире. Водонагреватель прост в эксплуатации, так как для его включения достаточно повернуть кран с водой. На лицевой панели расположен переключатель зима/лето, который позволяет сэкономить газ в летний период.

        Преимущества:

        • Компактный, современный дизайн.
        • Наличие надежных систем безопасности;
        • Работа от сети 220 В;
        • Принудительный выброс продуктов сгорания;
        • Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
        • Удобная регулировка воды и газа;
        • Высокий КПД (более 90%).