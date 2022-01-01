Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass
Арт. X16956147
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|10.6
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Габариты, мм
|620x340x180
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
Описание:Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR представляет собой агрегат, который способен моментально нагревать воду для бытовых нужд. Изделие монтируется на стену в частном доме или в квартире. Водонагреватель прост в эксплуатации, так как для его включения достаточно повернуть кран с водой. На лицевой панели расположен переключатель зима/лето, который позволяет сэкономить газ в летний период.
Преимущества:
- Компактный, современный дизайн.
- Наличие надежных систем безопасности;
- Работа от сети 220 В;
- Принудительный выброс продуктов сгорания;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%).