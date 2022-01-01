Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR Glass

Описание:

Преимущества:

Компактный, современный дизайн.

Наличие надежных систем безопасности;

Работа от сети 220 В;

Принудительный выброс продуктов сгорания;

Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);

Удобная регулировка воды и газа;

Высокий КПД (более 90%).

Газовый проточный водонагреватель Oasis 24 ZG/TUR представляет собой агрегат, который способен моментально нагревать воду для бытовых нужд. Изделие монтируется на стену в частном доме или в квартире. Водонагреватель прост в эксплуатации, так как для его включения достаточно повернуть кран с водой. На лицевой панели расположен переключатель зима/лето, который позволяет сэкономить газ в летний период.