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Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI
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Газовые водонагреватели
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI
    Арт. X16956119
    Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI

      Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16956119

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		350x680x259
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI представляет собой устройство с номинальной мощностью 24.4 кВт, с открытым типом камеры сгорания, предназначенное для обеспечения горячей водой в бытовых целях. Для данного агрегата используется вертикальный настенный способ крепления и нижняя подводка воды. Вес устройства составляет 14 кг. Устанавливается в строящихся и ремонтирующихся зданиях и квартирах.

        Особенности и преимущества:

        • Существует возможность функционировать на сжиженном газе.
        • 10 ступеней мощности.
        • Высокая производительность - 14 литров в минуту.
        • Есть светодиодный индикатор включения, сообщающий информацию в случае сбоев и распознавании пламени.
        • Для модели предусмотрен электророзжиг от батареек.
        • В качестве защиты установлен газ-контроль и электронный контроль пламени.
        • Датчик опрокидывания тяги строен в нагреватель.
        • Первичный теплообменник изготовлен из меди, надежно защищен специальным покрытием SUPRAL.
        • Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали и имеет автоматическую модуляцию, благодаря которой поддерживается постоянная температура воды в случае изменения давления в водопроводе.
        • Электропитание происходит от внутреннего генератора.
        • Регулятор давления газа работает без перенастройки в диапазонах 13-20 мбар.
        • Существует возможность производить установку в жилой зоне.