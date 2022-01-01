Особенности и преимущества:

Существует возможность функционировать на сжиженном газе.

10 ступеней мощности.

Высокая производительность - 14 литров в минуту.

Есть светодиодный индикатор включения, сообщающий информацию в случае сбоев и распознавании пламени.

Для модели предусмотрен электророзжиг от батареек.

В качестве защиты установлен газ-контроль и электронный контроль пламени.

Датчик опрокидывания тяги строен в нагреватель.

Первичный теплообменник изготовлен из меди, надежно защищен специальным покрытием SUPRAL.

Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали и имеет автоматическую модуляцию, благодаря которой поддерживается постоянная температура воды в случае изменения давления в водопроводе.

Электропитание происходит от внутреннего генератора.

Регулятор давления газа работает без перенастройки в диапазонах 13-20 мбар.

Существует возможность производить установку в жилой зоне.

Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI представляет собой устройство с номинальной мощностью 24.4 кВт, с открытым типом камеры сгорания, предназначенное для обеспечения горячей водой в бытовых целях. Для данного агрегата используется вертикальный настенный способ крепления и нижняя подводка воды. Вес устройства составляет 14 кг. Устанавливается в строящихся и ремонтирующихся зданиях и квартирах.