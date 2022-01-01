Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI
Арт. X16956119
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|14
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Габариты, мм
|350x680x259
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Vaillant MAG 14-0/0 RXI представляет собой устройство с номинальной мощностью 24.4 кВт, с открытым типом камеры сгорания, предназначенное для обеспечения горячей водой в бытовых целях. Для данного агрегата используется вертикальный настенный способ крепления и нижняя подводка воды. Вес устройства составляет 14 кг. Устанавливается в строящихся и ремонтирующихся зданиях и квартирах.
Особенности и преимущества:
- Существует возможность функционировать на сжиженном газе.
- 10 ступеней мощности.
- Высокая производительность - 14 литров в минуту.
- Есть светодиодный индикатор включения, сообщающий информацию в случае сбоев и распознавании пламени.
- Для модели предусмотрен электророзжиг от батареек.
- В качестве защиты установлен газ-контроль и электронный контроль пламени.
- Датчик опрокидывания тяги строен в нагреватель.
- Первичный теплообменник изготовлен из меди, надежно защищен специальным покрытием SUPRAL.
- Горелка изготовлена из хромо-никелевой стали и имеет автоматическую модуляцию, благодаря которой поддерживается постоянная температура воды в случае изменения давления в водопроводе.
- Электропитание происходит от внутреннего генератора.
- Регулятор давления газа работает без перенастройки в диапазонах 13-20 мбар.
- Существует возможность производить установку в жилой зоне.