Преимущества

С помощью втулки обеспечивается надежное крепление режущих инструментов, имеющих хвостовую часть цилиндрической формы

Втулка выполнена из закаленной стали и имеет в торцевой части винт для прижима на конус хвостовой части резца в продольном положении

Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 1

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка JET L30/MK-1 – представляет собой сменную оснастку для держателя втулки. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-1 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке. Втулка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W.