Втулка Jet L30/МК1, А1
Арт. jet_918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Втулка JET L30/MK-1 – представляет собой сменную оснастку для держателя втулки. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-1 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке. Втулка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W.
Преимущества
- С помощью втулки обеспечивается надежное крепление режущих инструментов, имеющих хвостовую часть цилиндрической формы
- Втулка выполнена из закаленной стали и имеет в торцевой части винт для прижима на конус хвостовой части резца в продольном положении
- Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 1
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы