Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Втулка Jet L30/МК1, А1
Найти аналог
Переходные втулки и оправки
    Втулка Jet L30/МК1, А1
    Арт. jet_918
    Втулка Jet L30/МК1, А1

      Втулка Jet L30/МК1, А1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_918

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка JET L30/MK-1 – представляет собой сменную оснастку для держателя втулки. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-1 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке. Втулка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W.

        Преимущества

        • С помощью втулки обеспечивается надежное крепление режущих инструментов, имеющих хвостовую часть цилиндрической формы
        • Втулка выполнена из закаленной стали и имеет в торцевой части винт для прижима на конус хвостовой части резца в продольном положении
        • Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 1
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы