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Втулка Jet L30/МК2, А1
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Переходные втулки и оправки
    Втулка Jet L30/МК2, А1
    Арт. jet_919
    Втулка Jet L30/МК2, А1

      Втулка Jet L30/МК2, А1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_919

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		закаленная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка JET L30/MK-2 является приспособлением в качестве одного из элементов сменной оснастки для держателя на быстросменные резцедержатели с головкой А1. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-2 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке.

        Преимущества

        • Распорная втулка рассчитана для установки в резцедержатель цилиндрической формы, обеспечивая надежное и устойчивое крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
        • Втулка изготовлена из прочной закаленной стали, имеет в торце винтовой механизм для крепления хвостовика резцов с конусом
        • Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 2
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы