Втулка Jet L30/МК2, А1
Арт. jet_919
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|закаленная сталь
- Втулка JET L30/MK-2 является приспособлением в качестве одного из элементов сменной оснастки для держателя на быстросменные резцедержатели с головкой А1. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-2 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке.
Преимущества
- Распорная втулка рассчитана для установки в резцедержатель цилиндрической формы, обеспечивая надежное и устойчивое крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью
- Втулка изготовлена из прочной закаленной стали, имеет в торце винтовой механизм для крепления хвостовика резцов с конусом
- Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 2
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы