Преимущества

Распорная втулка рассчитана для установки в резцедержатель цилиндрической формы, обеспечивая надежное и устойчивое крепление режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью

Втулка изготовлена из прочной закаленной стали, имеет в торце винтовой механизм для крепления хвостовика резцов с конусом

Переходные параметры приспособления - с L30 на конус Морзе 2

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка JET L30/MK-2 является приспособлением в качестве одного из элементов сменной оснастки для держателя на быстросменные резцедержатели с головкой А1. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-2 в резцедержатель Multifix A1 для работ на токарном станке.