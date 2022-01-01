Втулка Jet L40/МК3, В2
Арт. jet_891
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.92
- Втулка JET L40/MK-3 является элементом сменной оснастки для комплектации картриджных резцедержателей типа B2. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-3 в резцедержатель Multifix B2 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH, обеспечивая прочную и надежную установку режущих инструментов.
Преимущества
- Благодаря своей конструкции, распорная втулка используется для крепкого зажима на конус хвостовых цилиндрических частей режущих инструментов
- Выколачивание резца осуществляется при помощи штифта
- Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 3
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы