Втулка Jet L40/МК4, В2

Преимущества

Благодаря своей конструкции втулка обеспечивает надежную и прочную установку резца

Наличие в торцевой части втулки винта, обеспечивает прижим хвостовой части на конус

Приспособление оборудовано штифтом для выколачивания режущих инструментов

Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Втулка JET L40/MK-4 – представляет собой составную часть универсальной оснастки, используемой для оборудования быстросменных резцедержателей типа В2. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix В2 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH.