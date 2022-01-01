Втулка Jet L40/МК4, В2
Арт. jet_892
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Цвет
|серый
|
Вес, кг
|0.86
- Втулка JET L40/MK-4 – представляет собой составную часть универсальной оснастки, используемой для оборудования быстросменных резцедержателей типа В2. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix В2 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH.
Преимущества
- Благодаря своей конструкции втулка обеспечивает надежную и прочную установку резца
- Наличие в торцевой части втулки винта, обеспечивает прижим хвостовой части на конус
- Приспособление оборудовано штифтом для выколачивания режущих инструментов
- Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы