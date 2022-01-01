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Втулка Jet L40/МК4, В2
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Переходные втулки и оправки
    Втулка Jet L40/МК4, В2
    Арт. jet_892
    Втулка Jet L40/МК4, В2

      Втулка Jet L40/МК4, В2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_892

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.86
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Втулка JET L40/MK-4 – представляет собой составную часть универсальной оснастки, используемой для оборудования быстросменных резцедержателей типа В2. Втулка предназначена для крепления режущего инструмента с хвостовиком МК-4 в резцедержатель Multifix В2 для работ на токарном станке. Оснастка используется для выполнения токарных работа на станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH.

        Преимущества

        • Благодаря своей конструкции втулка обеспечивает надежную и прочную установку резца
        • Наличие в торцевой части втулки винта, обеспечивает прижим хвостовой части на конус
        • Приспособление оборудовано штифтом для выколачивания режущих инструментов
        • Переходные параметры приспособления - с L40 на конус Морзе 4
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы