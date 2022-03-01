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Видео
Обзор тепловых пушек от Denzel
01.03.2022

Обзор тепловых пушек от Denzel

В этом видео к нам присоединился Никита из Denzel, он расскажет о тепловентиляторах и тепловых пушках: чем они различаются и какой из приборов подойдёт именно вам.
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