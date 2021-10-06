Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378
Арт. О00000032979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 подходит для соединения металлоконструкций на небольшой строительной площадке или в гараже. Плечевой ремень обеспечивает удобство работы на высоте. Встроенные функции: форсаж дуги, горячий старт, антизалипание, обеспечивают высокое качество сварного шва. Агрегат работает даже при пониженном напряжении питания до 150 В, что позволяет использовать его в полевых условиях. Байонетные разъемы способствуют быстрому подключению сварочных кабелей без потери тока в зоне контактов.
Преимущества
- Компактный корпус и малый вес
- Работа при пониженном напряжении от 150В
- Arc Force - форсирование дуги
- Hot Start - легкий поджиг
- Anti Stick - антизалипание электрода
- IGBT shield - защита силовых транзисторов
- Smart Fan - умный вентилятор
- Защита от перегрева
- Защита от перепадов напряжения
- Плавная и точная регулировка сварочного тока