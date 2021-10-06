Преимущества

Компактный корпус и малый вес

Работа при пониженном напряжении от 150В

Arc Force - форсирование дуги

Hot Start - легкий поджиг

Anti Stick - антизалипание электрода

IGBT shield - защита силовых транзисторов

Smart Fan - умный вентилятор

Защита от перегрева

Защита от перепадов напряжения

Плавная и точная регулировка сварочного тока

Инверторный аппарат дуговой сварки Сибртех ИДС-250 94378 подходит для соединения металлоконструкций на небольшой строительной площадке или в гараже. Плечевой ремень обеспечивает удобство работы на высоте. Встроенные функции: форсаж дуги, горячий старт, антизалипание, обеспечивают высокое качество сварного шва. Агрегат работает даже при пониженном напряжении питания до 150 В, что позволяет использовать его в полевых условиях. Байонетные разъемы способствуют быстрому подключению сварочных кабелей без потери тока в зоне контактов.