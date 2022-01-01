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Базовый блок МЕГА ВСП 250/0,7
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Вышки-туры
    Базовый блок МЕГА ВСП 250/0,7
    Арт. X17948
    Базовый блок МЕГА ВСП 250/0,7

      Базовый блок МЕГА ВСП 250/0,7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X17948

      Характеристики

      Производитель
      		Мега
      Опоры в комплекте
      		Нет
      Колеса в комплекте
      		Нет
      Площадка в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Основание, на которое устанавливаются секции при наращивании высоты, называется базовым блоком. Он имеет жесткую конструкцию из тонкостенной трубы круглого сечения диаметром 42 мм, что обеспечивает малый вес и необходимую прочность. Установочный элемент вышки туры «Мега 1» оснащен специальными опорами (4 шт.), регулируемыми по высоте, что дает возможность идеально выровнять горизонтальный уровень расположения оборудования для работ на высоте. При установке зазор между колесами и грунтом не должен быть более 2 мм. Также базовый блок вышки туры «Мега 1», высота которой может достигать 8,6 м, комплектуется стальным настилом с максимально допустимой нагрузкой в 220 кг. Конструкция изделия обеспечивает жесткость и надежность его установки.