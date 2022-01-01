Базовый блок МЕГА ВСП 250/0,7

Основание, на которое устанавливаются секции при наращивании высоты, называется базовым блоком. Он имеет жесткую конструкцию из тонкостенной трубы круглого сечения диаметром 42 мм, что обеспечивает малый вес и необходимую прочность. Установочный элемент вышки туры «Мега 1» оснащен специальными опорами (4 шт.), регулируемыми по высоте, что дает возможность идеально выровнять горизонтальный уровень расположения оборудования для работ на высоте. При установке зазор между колесами и грунтом не должен быть более 2 мм. Также базовый блок вышки туры «Мега 1», высота которой может достигать 8,6 м, комплектуется стальным настилом с максимально допустимой нагрузкой в 220 кг. Конструкция изделия обеспечивает жесткость и надежность его установки.