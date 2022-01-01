Преимущества

Дополнительный режим TIG Lift

Встроенный блок снижения напряжения (VRD)

Нерегулируемая функция форсирования дуги (Arc Force)

Отсутствует "прилипание" электрода (Anti-Stick)

Функция горячего старта (Hot Start)

Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В - предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом ММА, и подходит для сварки всех видов материалов. На данном аппарате применим режим аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием (TIG Lift).