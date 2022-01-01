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Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
    Арт. О00000037767
    Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
    Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
      Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
      Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В

      Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000037767

      Характеристики

      Производитель
      		Brima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В - предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом ММА, и подходит для сварки всех видов материалов. На данном аппарате применим режим аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием (TIG Lift).

        Преимущества

        • Дополнительный режим TIG Lift
        • Встроенный блок снижения напряжения (VRD)
        • Нерегулируемая функция форсирования дуги (Arc Force)
        • Отсутствует "прилипание" электрода (Anti-Stick)
        • Функция горячего старта (Hot Start)