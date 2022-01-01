Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В
Арт. О00000037767
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|8.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|230
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Аппарат инверторный Brima ARC-253 PROFESSIONAL, 220В - предназначен для ручной дуговой сварки штучным плавящимся покрытым электродом ММА, и подходит для сварки всех видов материалов. На данном аппарате применим режим аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом, работающий на постоянном токе DC с возбуждением дуги касанием (TIG Lift).
Преимущества
- Дополнительный режим TIG Lift
- Встроенный блок снижения напряжения (VRD)
- Нерегулируемая функция форсирования дуги (Arc Force)
- Отсутствует "прилипание" электрода (Anti-Stick)
- Функция горячего старта (Hot Start)