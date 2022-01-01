Преимущества

2 режима работы 1 кВт и 2 кВт позволяют использовать обогреватель как основной и дополнительный источник тепла в помещении

Конвектор работает автоматически, поддерживая заданную температуру с помощью встроенного термостата

Системы защиты — конвектор мгновенно отключается при опрокидывании и перегреве, что исключает риск пожароопасных ситуаций

Работа конвектора не сопряжена с риском получения ожогов, т.к. корпус не нагревается выше 55-60 °C. Также это позволяет располагать его на линолеуме, ламинате, паркете, ставить рядом с гипсокартонными перегородками, деревянными элементами декора

Х-образный нагревательный элемент не разогревается до высокой температуры и не сушит воздух. Эффективность работы обеспечивается за счет большой площади контакта с воздухом

Простая и понятная панель управления расположена в верхней части конвектора, она позволяет легко регулировать его работу

Обогреватель монтируется на стену или устанавливается на пол, набор для монтажа входит в комплект поставки

Электрический конвектор Denzel XCE-2000 предназначен для использования в закрытых помещениях: квартирах, офисах, на производствах, в общественных местах и т.д. Прибор оснащен Х-образным нагревательным элементом. Конвектор не сушит воздух.