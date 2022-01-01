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Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Арт. О00000032916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|830x225x470
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электрический конвектор Denzel XCE-2000 предназначен для использования в закрытых помещениях: квартирах, офисах, на производствах, в общественных местах и т.д. Прибор оснащен Х-образным нагревательным элементом. Конвектор не сушит воздух.
Преимущества
- 2 режима работы 1 кВт и 2 кВт позволяют использовать обогреватель как основной и дополнительный источник тепла в помещении
- Конвектор работает автоматически, поддерживая заданную температуру с помощью встроенного термостата
- Системы защиты — конвектор мгновенно отключается при опрокидывании и перегреве, что исключает риск пожароопасных ситуаций
- Работа конвектора не сопряжена с риском получения ожогов, т.к. корпус не нагревается выше 55-60 °C. Также это позволяет располагать его на линолеуме, ламинате, паркете, ставить рядом с гипсокартонными перегородками, деревянными элементами декора
- Х-образный нагревательный элемент не разогревается до высокой температуры и не сушит воздух. Эффективность работы обеспечивается за счет большой площади контакта с воздухом
- Простая и понятная панель управления расположена в верхней части конвектора, она позволяет легко регулировать его работу
- Обогреватель монтируется на стену или устанавливается на пол, набор для монтажа входит в комплект поставки