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Электрический конвектор Denzel XCE-2000
4 830 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Арт. О00000032916
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000
Электрический конвектор Denzel XCE-2000

Электрический конвектор Denzel XCE-2000

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4 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032916

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Россия
Родина бренда
Германия
Габариты, мм
830x225x470
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 830 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический конвектор Denzel XCE-2000 предназначен для использования в закрытых помещениях: квартирах, офисах, на производствах, в общественных местах и т.д. Прибор оснащен Х-образным нагревательным элементом. Конвектор не сушит воздух.

    Преимущества

    • 2 режима работы 1 кВт и 2 кВт позволяют использовать обогреватель как основной и дополнительный источник тепла в помещении
    • Конвектор работает автоматически, поддерживая заданную температуру с помощью встроенного термостата
    • Системы защиты — конвектор мгновенно отключается при опрокидывании и перегреве, что исключает риск пожароопасных ситуаций
    • Работа конвектора не сопряжена с риском получения ожогов, т.к. корпус не нагревается выше 55-60 °C. Также это позволяет располагать его на линолеуме, ламинате, паркете, ставить рядом с гипсокартонными перегородками, деревянными элементами декора
    • Х-образный нагревательный элемент не разогревается до высокой температуры и не сушит воздух. Эффективность работы обеспечивается за счет большой площади контакта с воздухом
    • Простая и понятная панель управления расположена в верхней части конвектора, она позволяет легко регулировать его работу
    • Обогреватель монтируется на стену или устанавливается на пол, набор для монтажа входит в комплект поставки