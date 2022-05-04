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Держатель стакана FRAP F1606
4.5
2
Найти аналог
Держатели для стаканов
    Держатель стакана FRAP F1606
    Арт. X1691450224
    4.5
    2
    Держатель стакана FRAP F1606

      Держатель стакана FRAP F1606

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450224
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		держатель
      Цвет
      		хром
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стакан с держателем Frap F1606 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на стену посредством шурупов или саморезов
        • Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
        • Стакан произведён из стекла