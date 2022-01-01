Держатель токарного резца D25х120 мм, В2

Преимущества

Multifix B2 подходит для токарно-винторезных станков по металлу JET

Держатель выполнен из прочной углеродистой стали, обеспечивает жесткое и надежное крепление резца

Приспособление крепится к основной оснастке с помощью винтового соединения

Держатель токарного резца D25х120 мм – представляет собой сменный элемент катриджного резцедержателя с головкой типа B2. Приспособление рассчитано на крепление режущих инструментов, у которых размер сечения державки составляет 25 мм. Приспособлением комплектуются быстросменные резцедержатели, используемые на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET.