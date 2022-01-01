Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Держатель токарного резца D25х120 мм, В2
Найти аналог
Держатель расточного резца и втулок
    Держатель токарного резца D25х120 мм, В2
    Арт. jet_921
    Держатель токарного резца D25х120 мм, В2

      Держатель токарного резца D25х120 мм, В2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_921

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		D25х120 мм
      Тип головки
      		В2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель токарного резца D25х120 мм – представляет собой сменный элемент катриджного резцедержателя с головкой типа B2. Приспособление рассчитано на крепление режущих инструментов, у которых размер сечения державки составляет 25 мм. Приспособлением комплектуются быстросменные резцедержатели, используемые на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET.

        Преимущества

        • Multifix B2 подходит для токарно-винторезных станков по металлу JET
        • Держатель выполнен из прочной углеродистой стали, обеспечивает жесткое и надежное крепление резца
        • Приспособление крепится к основной оснастке с помощью винтового соединения