Держатель токарного резца D25х120 мм, В2
Арт. jet_921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|D25х120 мм
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Тип головки
|В2
- Держатель токарного резца D25х120 мм – представляет собой сменный элемент катриджного резцедержателя с головкой типа B2. Приспособление рассчитано на крепление режущих инструментов, у которых размер сечения державки составляет 25 мм. Приспособлением комплектуются быстросменные резцедержатели, используемые на токарном оборудовании, выпускаемым компанией JET.
Преимущества
- Multifix B2 подходит для токарно-винторезных станков по металлу JET
- Держатель выполнен из прочной углеродистой стали, обеспечивает жесткое и надежное крепление резца
- Приспособление крепится к основной оснастке с помощью винтового соединения