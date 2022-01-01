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Для токарных станков

Держатель расточного резца и втулок

Найдено: 9 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить держатель расточного резца и втулок в городе Ярославль по цене от 5600 до 24000 рублей. В наличии более 9 наименований. Держатель расточного резца и втулок можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Держатель расточного резца В32х130 мм, В2
10 500 ₽
Держатель расточного резца В32х130 мм, В2
Держатель расточного резца В32х160 мм, С3
16 000 ₽
Держатель расточного резца В32х160 мм, С3
Держатель втулки S40x120 мм, В2
14 000 ₽
Держатель втулки S40x120 мм, В2
Держатель втулки S40x150 мм, С3
24 000 ₽
Держатель втулки S40x150 мм, С3
Держатель токарного резца D16х80 мм, А1
5 600 ₽
Держатель токарного резца D16х80 мм, А1
Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
6 000 ₽
Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
Держатель втулки S30x80 мм, А1
9 300 ₽
Держатель втулки S30x80 мм, А1
Держатель токарного резца D32х150 мм, C3
14 000 ₽
Держатель токарного резца D32х150 мм, C3
Держатель токарного резца D25х120 мм, В2
9 100 ₽
Держатель токарного резца D25х120 мм, В2