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Держатель втулки S30x80 мм, А1
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель втулки S30x80 мм, А1
    Арт. jet_917
    Держатель втулки S30x80 мм, А1

      Держатель втулки S30x80 мм, А1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_917

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		S30x80 мм
      Тип головки
      		A1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель втулки S30x80 мм, А1 - представляет собой вариант сменной оснастки для комплектации быстросменных держателей с головкой А1. Благодаря цилиндрической форме, держатель позволяет осуществлять жесткое и надежное крепление режущих инструментов с хвостовиками цилиндрической формы.

        Преимущества

        • Приспособление идет в комплекте с втулкой L40/Мк-1
        • Multifix А1 подходит для токарных станков по металлу JET GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W
        • Оснастка имеет прочную стальную конструкцию, обеспечивая жесткое крепление резцов с помощью двух прижимных винтов.