Преимущества

Приспособление идет в комплекте с втулкой L40/Мк-1

Multifix А1 подходит для токарных станков по металлу JET GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W

Оснастка имеет прочную стальную конструкцию, обеспечивая жесткое крепление резцов с помощью двух прижимных винтов.

Держатель втулки S30x80 мм, А1 - представляет собой вариант сменной оснастки для комплектации быстросменных держателей с головкой А1. Благодаря цилиндрической форме, держатель позволяет осуществлять жесткое и надежное крепление режущих инструментов с хвостовиками цилиндрической формы.