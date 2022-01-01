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Держатель расточного резца В32х160 мм, С3
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель расточного резца В32х160 мм, С3
    Арт. jet_888
    Держатель расточного резца В32х160 мм, С3

      Держатель расточного резца В32х160 мм, С3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_888

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		В32х160 мм
      Тип головки
      		C3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель расточного резца В32х160 мм является одним из основных сменных элементов быстросменных резцедержателей, устанавливаемых на токарное оборудование компании JET. Держатель рассчитан на комплектацию катриджного резцедержателя с головкой С3.

        Преимущества

        • Держатель изготавливается из закаленной стали и имеет форму призмы, специально рассчитанной для крепления режущего инструмента с цилиндрической основой сечение 32х160 мм
        • Креплением оснастки осуществляется при помощи винтового механизма
        • Держатель имеет три прижимных винта