Держатель расточного резца В32х160 мм, С3

Преимущества

Держатель изготавливается из закаленной стали и имеет форму призмы, специально рассчитанной для крепления режущего инструмента с цилиндрической основой сечение 32х160 мм

Креплением оснастки осуществляется при помощи винтового механизма

Держатель имеет три прижимных винта

Держатель расточного резца В32х160 мм является одним из основных сменных элементов быстросменных резцедержателей, устанавливаемых на токарное оборудование компании JET. Держатель рассчитан на комплектацию катриджного резцедержателя с головкой С3.