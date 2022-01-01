Держатель расточного резца В32х160 мм, С3
Арт. jet_888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|В32х160 мм
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Тип головки
|C3
- Держатель расточного резца В32х160 мм является одним из основных сменных элементов быстросменных резцедержателей, устанавливаемых на токарное оборудование компании JET. Держатель рассчитан на комплектацию катриджного резцедержателя с головкой С3.
Преимущества
- Держатель изготавливается из закаленной стали и имеет форму призмы, специально рассчитанной для крепления режущего инструмента с цилиндрической основой сечение 32х160 мм
- Креплением оснастки осуществляется при помощи винтового механизма
- Держатель имеет три прижимных винта