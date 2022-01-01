Держатель расточного резца В16х80 мм, А1

Преимущества

Multifix А1 подходит для токарных станков по металлу JET GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W

Высокая износостойкость

Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма

Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента

Держатель расточного резца В16х80 мм – является универсальной сменной оснасткой для быстросменного резцедержателя А1. Приспособление имеет форму призмы и предназначено для установки режущих инструментов с цилиндрической державкой сечение 16 мм. Держатель входит в комплект катриджных резцедержателей, рассчитанных для выполнения полного спектра токарных работа на оборудовании компании JET. Приспособление крепится к резцедержателю винтовым соединением, имеет три затяжных винта.