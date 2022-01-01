Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
Арт. jet_916
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|В16х80 мм
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Тип головки
|A1
- Держатель расточного резца В16х80 мм – является универсальной сменной оснасткой для быстросменного резцедержателя А1. Приспособление имеет форму призмы и предназначено для установки режущих инструментов с цилиндрической державкой сечение 16 мм. Держатель входит в комплект катриджных резцедержателей, рассчитанных для выполнения полного спектра токарных работа на оборудовании компании JET. Приспособление крепится к резцедержателю винтовым соединением, имеет три затяжных винта.
Преимущества
- Multifix А1 подходит для токарных станков по металлу JET GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W
- Высокая износостойкость
- Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма
- Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента