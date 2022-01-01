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Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
    Арт. jet_916
    Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
    Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
      Держатель расточного резца В16х80 мм, А1
      Держатель расточного резца В16х80 мм, А1

      Держатель расточного резца В16х80 мм, А1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_916

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		В16х80 мм
      Тип головки
      		A1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель расточного резца В16х80 мм – является универсальной сменной оснасткой для быстросменного резцедержателя А1. Приспособление имеет форму призмы и предназначено для установки режущих инструментов с цилиндрической державкой сечение 16 мм. Держатель входит в комплект катриджных резцедержателей, рассчитанных для выполнения полного спектра токарных работа на оборудовании компании JET. Приспособление крепится к резцедержателю винтовым соединением, имеет три затяжных винта.

        Преимущества

        • Multifix А1 подходит для токарных станков по металлу JET GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W
        • Высокая износостойкость
        • Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма
        • Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента