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Для токарных станков

Кулачки

Найдено: 8 товаров
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить кулачки в городе Ярославль по цене от 5500 до 21000 рублей. В наличии более 8 наименований. Кулачки можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм
6 500 ₽
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
19 000 ₽
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм
11 500 ₽
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм
21 000 ₽
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм
6 000 ₽
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм
21 000 ₽
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм
5 500 ₽
Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм
14 000 ₽
Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм