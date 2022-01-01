Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм

Преимущества

Кулачки изготавливаются из сырой, незакаленной стали, позволяющей в дальнейшем растачивать рабочие поверхности

Накладные сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки путем зубчатого соединения для выполнения токарных работа на тонкостенных деталях и заготовках, со сложной конфигурацией рабочей поверхности

Сменные сырые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность

Комплект сырых накладных кулачков JET под токарный патрон диаметром 250 мм, представляет собой вариант обязательной оснастки для токарного оборудования. Комплектом оснащаются токарные станки моделей серии ZX, GH-20xxZH, выпускаемые компанией JET.