Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм
Арт. jet_792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|кулачки сырые
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Вес, кг
|3.5
- Комплект сырых накладных кулачков JET под токарный патрон диаметром 250 мм, представляет собой вариант обязательной оснастки для токарного оборудования. Комплектом оснащаются токарные станки моделей серии ZX, GH-20xxZH, выпускаемые компанией JET.
Преимущества
- Кулачки изготавливаются из сырой, незакаленной стали, позволяющей в дальнейшем растачивать рабочие поверхности
- Накладные сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки путем зубчатого соединения для выполнения токарных работа на тонкостенных деталях и заготовках, со сложной конфигурацией рабочей поверхности
- Сменные сырые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность