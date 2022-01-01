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Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм
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Кулачки
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм
    Арт. jet_792
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм

      Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_792

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки сырые
      Вес, кг
      		3.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект сырых накладных кулачков JET под токарный патрон диаметром 250 мм, представляет собой вариант обязательной оснастки для токарного оборудования. Комплектом оснащаются токарные станки моделей серии ZX, GH-20xxZH, выпускаемые компанией JET.

        Преимущества

        • Кулачки изготавливаются из сырой, незакаленной стали, позволяющей в дальнейшем растачивать рабочие поверхности
        • Накладные сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки путем зубчатого соединения для выполнения токарных работа на тонкостенных деталях и заготовках, со сложной конфигурацией рабочей поверхности
        • Сменные сырые кулачки протачивают перед началом токарной обработки одной или партии заготовок, в результате чего снижается биение и повышается точность