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Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм
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Кулачки
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм
    Арт. jet_796
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм

      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_796

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки каленые
      Вес, кг
      		9.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект каленых кулачков JET в сборе для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом является одним из основных вариантов оснастки токарного оборудования. Комплектом оснащаются модели токарных станков серии ZX, производимые компанией JET.

        Преимущества

        • В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, предназначенные для крепления в патроне деталей и заготовок больших размеров
        • Кулачки изготовлены из прочной, закаленной стали и позволяют выполнить крепление в патроне деталей из материалов повышенной твердости
        • Комплект кулачков позволяет выполнять весь спектр токарных работа, осуществляя захват заготовки на внешней или внутренней поверхности