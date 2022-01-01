Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм
Арт. jet_796
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Тип
|кулачки каленые
|
Вес, кг
|9.2
- Комплект каленых кулачков JET в сборе для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом является одним из основных вариантов оснастки токарного оборудования. Комплектом оснащаются модели токарных станков серии ZX, производимые компанией JET.
Преимущества
- В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, предназначенные для крепления в патроне деталей и заготовок больших размеров
- Кулачки изготовлены из прочной, закаленной стали и позволяют выполнить крепление в патроне деталей из материалов повышенной твердости
- Комплект кулачков позволяет выполнять весь спектр токарных работа, осуществляя захват заготовки на внешней или внутренней поверхности