Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 325 мм

Преимущества

В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, предназначенные для крепления в патроне деталей и заготовок больших размеров

Кулачки изготовлены из прочной, закаленной стали и позволяют выполнить крепление в патроне деталей из материалов повышенной твердости

Комплект кулачков позволяет выполнять весь спектр токарных работа, осуществляя захват заготовки на внешней или внутренней поверхности

Комплект каленых кулачков JET в сборе для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом является одним из основных вариантов оснастки токарного оборудования. Комплектом оснащаются модели токарных станков серии ZX, производимые компанией JET.