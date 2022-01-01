Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм

Преимущества

Сырые кулачки выполнены из сырой, мягкой стали и специально рассчитаны на крепление в патроне деталей и заготовок сложной конфигурации, имеющие незначительную толщину стенок

Сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки токарного патрона и обеспечивают мягкое и надежное крепление деталей

Установка сырых кулачков обеспечивается зубчатым соединением

Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательный вариант оснастки токарных патронов с диаметром 200 мм. Комплектом пользуются при выполнении сложных токарных работ на оборудовании, выпускаемом компанией JET.