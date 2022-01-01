Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм
Арт. jet_818
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|кулачки сырые
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Вес, кг
|2.376
- Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательный вариант оснастки токарных патронов с диаметром 200 мм. Комплектом пользуются при выполнении сложных токарных работ на оборудовании, выпускаемом компанией JET.
Преимущества
- Сырые кулачки выполнены из сырой, мягкой стали и специально рассчитаны на крепление в патроне деталей и заготовок сложной конфигурации, имеющие незначительную толщину стенок
- Сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки токарного патрона и обеспечивают мягкое и надежное крепление деталей
- Установка сырых кулачков обеспечивается зубчатым соединением