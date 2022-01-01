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Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм
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Кулачки
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм
    Арт. jet_818
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм

      Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_818

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки сырые
      Вес, кг
      		2.376
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательный вариант оснастки токарных патронов с диаметром 200 мм. Комплектом пользуются при выполнении сложных токарных работ на оборудовании, выпускаемом компанией JET.

        Преимущества

        • Сырые кулачки выполнены из сырой, мягкой стали и специально рассчитаны на крепление в патроне деталей и заготовок сложной конфигурации, имеющие незначительную толщину стенок
        • Сырые кулачки устанавливаются на основные кулачки токарного патрона и обеспечивают мягкое и надежное крепление деталей
        • Установка сырых кулачков обеспечивается зубчатым соединением