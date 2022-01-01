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Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм
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Кулачки
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм
    Арт. jet_815
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм

      Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_815

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки сырые
      Вес, кг
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект сырых накладных кулачков JET является одним из важных вспомогательных компонентов, используемых для оборудования патрона с размером проходном отверстия 160 мм при работе на токарном оборудовании компании JET.

        Преимущества

        • Комплект идет на комплектацию узкоспециализированных токарных работ, выполняемых на станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3 и серии RML-1440 и RML-1440V
        • Кулачки изготовлены из сырой, незакаленной стали, специально рассчитаны на прижим деталей и заготовок в патроне, имеющих сложную конфигурацию и тонкие стенки
        • Установка сырых кулачков осуществляется на патрон при помощи болтового соединения