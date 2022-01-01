Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм

Преимущества

Комплект идет на комплектацию узкоспециализированных токарных работ, выполняемых на станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3 и серии RML-1440 и RML-1440V

Кулачки изготовлены из сырой, незакаленной стали, специально рассчитаны на прижим деталей и заготовок в патроне, имеющих сложную конфигурацию и тонкие стенки

Установка сырых кулачков осуществляется на патрон при помощи болтового соединения

Комплект сырых накладных кулачков JET является одним из важных вспомогательных компонентов, используемых для оборудования патрона с размером проходном отверстия 160 мм при работе на токарном оборудовании компании JET.