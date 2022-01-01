Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 160 мм
Арт. jet_815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|кулачки сырые
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Вес, кг
|1.6
- Комплект сырых накладных кулачков JET является одним из важных вспомогательных компонентов, используемых для оборудования патрона с размером проходном отверстия 160 мм при работе на токарном оборудовании компании JET.
Преимущества
- Комплект идет на комплектацию узкоспециализированных токарных работ, выполняемых на станках моделей GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3 и серии RML-1440 и RML-1440V
- Кулачки изготовлены из сырой, незакаленной стали, специально рассчитаны на прижим деталей и заготовок в патроне, имеющих сложную конфигурацию и тонкие стенки
- Установка сырых кулачков осуществляется на патрон при помощи болтового соединения