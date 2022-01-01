Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм

Преимущества

Кулачки изготовлены из прочной, углеродистой стали и рассчитаны на работу с деталями и заготовками, с твердой и жесткой обрабатываемой поверхностью

В комплект входят кулачки прямого и обратного направления, благодаря которым можно осуществлять захват обрабатываемой детали, как по внешней, так и по внутренней поверхности

Комплект каленых кулачков JET в сборе представляет собой набор обязательной оснастки для патронов. Оснастка используется для комплектации токарных работ, выполняемых на станочном токарном оборудовании GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, на станках серии RML-1440, RML-1440V, выпускаемых компанией JET.