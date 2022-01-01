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Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм
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Кулачки
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм
    Арт. jet_816
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм

      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_816

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки каленые
      Вес, кг
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект каленых кулачков JET в сборе представляет собой набор обязательной оснастки для патронов. Оснастка используется для комплектации токарных работ, выполняемых на станочном токарном оборудовании GHB-1330A, GHB-1340A, GH-1440W-3, на станках серии RML-1440, RML-1440V, выпускаемых компанией JET.

        Преимущества

        • Кулачки изготовлены из прочной, углеродистой стали и рассчитаны на работу с деталями и заготовками, с твердой и жесткой обрабатываемой поверхностью
        • В комплект входят кулачки прямого и обратного направления, благодаря которым можно осуществлять захват обрабатываемой детали, как по внешней, так и по внутренней поверхности