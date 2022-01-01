Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм

Преимущества

В комплект входят прямые и обратные кулачки, рассчитанные на оснастку патронов, диаметр которого составляет 200 мм

Благодаря комплекту оснастки оператор без переустановки деталей может осуществлять обработку поверхностей деталей, как с внешней, так и с внутренней стороны

Кулачки изготовлены из прочной, углеродистой стали и обеспечивают жесткий и надежный захват обрабатываемой заготовки

Комплект каленых кулачков JET в сборе является обязательным компонентом сменной оснастки для выполнения высокотехнологичных токарных работ на моделях станков серии ZK компании JET.