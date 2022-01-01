Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм
Арт. jet_819
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|кулачки сырые
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Вес, кг
|2.126
- Комплект каленых кулачков JET в сборе является обязательным компонентом сменной оснастки для выполнения высокотехнологичных токарных работ на моделях станков серии ZK компании JET.
Преимущества
- В комплект входят прямые и обратные кулачки, рассчитанные на оснастку патронов, диаметр которого составляет 200 мм
- Благодаря комплекту оснастки оператор без переустановки деталей может осуществлять обработку поверхностей деталей, как с внешней, так и с внутренней стороны
- Кулачки изготовлены из прочной, углеродистой стали и обеспечивают жесткий и надежный захват обрабатываемой заготовки