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Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм
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Кулачки
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм
    Арт. jet_819
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм

      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_819

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки сырые
      Вес, кг
      		2.126
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект каленых кулачков JET в сборе является обязательным компонентом сменной оснастки для выполнения высокотехнологичных токарных работ на моделях станков серии ZK компании JET.

        Преимущества

        • В комплект входят прямые и обратные кулачки, рассчитанные на оснастку патронов, диаметр которого составляет 200 мм
        • Благодаря комплекту оснастки оператор без переустановки деталей может осуществлять обработку поверхностей деталей, как с внешней, так и с внутренней стороны
        • Кулачки изготовлены из прочной, углеродистой стали и обеспечивают жесткий и надежный захват обрабатываемой заготовки