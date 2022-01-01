Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
Арт. jet_793
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Тип
|кулачки каленые
|
Вес, кг
|3.488
- Комплект каленых кулачков JET в сборе – обязательная оснастка для патронов диаметром 250 мм, используемых на токарном оборудовании. Каленые кулачки в сборе идут на оснащение токарных станков серии ZX, выпускаемых компанией JET. Каленые кулачки используются для закрепления заготовок и деталей из материала высокой твердости. Благодаря каленым кулачкам можно осуществить захват обрабатываемой заготовки по внешней или по внутренней поверхности.
Преимущества
- Кулачки выполнены из закаленной стали и предназначаются для крепления вращающихся деталей на токарный патрон
- Комплект состоит из прямых и обратных реечных каленых кулачков, которые крепятся соответственно в прямом и обратном направлении