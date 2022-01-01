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Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
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Кулачки
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
    Арт. jet_793
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
    Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм
      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм

      Комплект каленых кулачков в сборе, для патрона 250 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_793

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки каленые
      Вес, кг
      		3.488
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект каленых кулачков JET в сборе – обязательная оснастка для патронов диаметром 250 мм, используемых на токарном оборудовании. Каленые кулачки в сборе идут на оснащение токарных станков серии ZX, выпускаемых компанией JET. Каленые кулачки используются для закрепления заготовок и деталей из материала высокой твердости. Благодаря каленым кулачкам можно осуществить захват обрабатываемой заготовки по внешней или по внутренней поверхности.

        Преимущества

        • Кулачки выполнены из закаленной стали и предназначаются для крепления вращающихся деталей на токарный патрон
        • Комплект состоит из прямых и обратных реечных каленых кулачков, которые крепятся соответственно в прямом и обратном направлении