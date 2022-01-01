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Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм
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Кулачки
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм
    Арт. jet_795
    Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм

      Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_795

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		кулачки сырые
      Вес, кг
      		7.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательную часть оснастки для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом. Такими патронами оснащаются токарные станки серии ZX, выпускаемые компанией JET.

        Преимущества

        • Сырые кулачки изготовлены из обычной, незакаленной стали и рассчитаны на расточку при установке на основные кулачки в патроне
        • В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, специально рассчитанные для крепления деталей и заготовок из мягких материалов, не отличающихся твердостью
        • При помощи комплекта можно обеспечить крепление и захват деталей, как на наружной, так и на внутренней поверхности