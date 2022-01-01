Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм
Арт. jet_795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|кулачки сырые
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Вес, кг
|7.3
- Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательную часть оснастки для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом. Такими патронами оснащаются токарные станки серии ZX, выпускаемые компанией JET.
Преимущества
- Сырые кулачки изготовлены из обычной, незакаленной стали и рассчитаны на расточку при установке на основные кулачки в патроне
- В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, специально рассчитанные для крепления деталей и заготовок из мягких материалов, не отличающихся твердостью
- При помощи комплекта можно обеспечить крепление и захват деталей, как на наружной, так и на внутренней поверхности