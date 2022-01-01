Комплект сырых накладных кулачков, для патрона 325 мм

Преимущества

Сырые кулачки изготовлены из обычной, незакаленной стали и рассчитаны на расточку при установке на основные кулачки в патроне

В комплект входят прямые и обратные реечные кулачки, специально рассчитанные для крепления деталей и заготовок из мягких материалов, не отличающихся твердостью

При помощи комплекта можно обеспечить крепление и захват деталей, как на наружной, так и на внутренней поверхности

Комплект сырых накладных кулачков JET представляет собой обязательную часть оснастки для патрона диаметром 325 мм с механическим прижимом. Такими патронами оснащаются токарные станки серии ZX, выпускаемые компанией JET.