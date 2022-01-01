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Держатель токарного резца D16х80 мм, А1
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель токарного резца D16х80 мм, А1
    Арт. jet_915
    Держатель токарного резца D16х80 мм, А1

      Держатель токарного резца D16х80 мм, А1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_915

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		D16х80 мм
      Тип головки
      		A1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель токарного резца D16х80 мм под головку типа А1 – представляет собой сменный элемент универсальной оснастки для токарного оборудования компании JET, станков моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W. Катридж рассчитан на установку в быстросменный резцедержатель с головкой А1 резца с размерами сечения державки D16х18 мм.

        Преимущества

        • Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма
        • Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента