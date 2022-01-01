Держатель токарного резца D16х80 мм, А1

Преимущества

Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма

Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента

Держатель токарного резца D16х80 мм под головку типа А1 – представляет собой сменный элемент универсальной оснастки для токарного оборудования компании JET, станков моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W. Катридж рассчитан на установку в быстросменный резцедержатель с головкой А1 резца с размерами сечения державки D16х18 мм.