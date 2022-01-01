Держатель токарного резца D16х80 мм, А1
Арт. jet_915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|D16х80 мм
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Тип головки
|A1
- Держатель токарного резца D16х80 мм под головку типа А1 – представляет собой сменный элемент универсальной оснастки для токарного оборудования компании JET, станков моделей GHB-1330, GHB-1340A, GHB-1440W-3, RML-1440 и RML-1440W. Катридж рассчитан на установку в быстросменный резцедержатель с головкой А1 резца с размерами сечения державки D16х18 мм.
Преимущества
- Монтаж держателя режущего инструмента осуществляется при помощи винтового механизма
- Держатель изготавливается из прочной углеродистой стали, обеспечивающий жесткое крепление режущего инструмента