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Держатель токарного резца D32х150 мм, C3
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель токарного резца D32х150 мм, C3
    Арт. jet_920
    Держатель токарного резца D32х150 мм, C3

      Держатель токарного резца D32х150 мм, C3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_920

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		до 32 мм
      Тип головки
      		C3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель токарного резца D32х150 мм - является одним из вариантов сменной оснастки для быстросменного резцедержателя типа В2. Приспособление рассчитано на оснастку технологического процесса, выполняемого на токарных станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH. Держатель предназначен для прочного и надежного крепления режущих инструментов с сечением державки до 32 мм.

        Преимущества

        • Приспособление выполнено из прочной закаленной стали, обеспечивающей жесткое и надежное крепление резцов
        • Монтаж на основную оснастку осуществляется при помощи винта