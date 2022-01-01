Держатель токарного резца D32х150 мм, C3
Арт. jet_920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Сечение державки
|до 32 мм
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Тип головки
|C3
- Держатель токарного резца D32х150 мм - является одним из вариантов сменной оснастки для быстросменного резцедержателя типа В2. Приспособление рассчитано на оснастку технологического процесса, выполняемого на токарных станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH. Держатель предназначен для прочного и надежного крепления режущих инструментов с сечением державки до 32 мм.
Преимущества
- Приспособление выполнено из прочной закаленной стали, обеспечивающей жесткое и надежное крепление резцов
- Монтаж на основную оснастку осуществляется при помощи винта