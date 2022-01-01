Держатель токарного резца D32х150 мм, C3

Преимущества

Приспособление выполнено из прочной закаленной стали, обеспечивающей жесткое и надежное крепление резцов

Монтаж на основную оснастку осуществляется при помощи винта

Держатель токарного резца D32х150 мм - является одним из вариантов сменной оснастки для быстросменного резцедержателя типа В2. Приспособление рассчитано на оснастку технологического процесса, выполняемого на токарных станках моделей GH-2640ZH, GH-2660ZH, GH-2680ZH и GH-26120ZH. Держатель предназначен для прочного и надежного крепления режущих инструментов с сечением державки до 32 мм.