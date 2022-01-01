Держатель втулки S40x120 мм, В2

Преимущества

Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию

Высокая износостойкость

Втулка МК-3 входит в комплект

Держатель втулки S40x120 мм, B2 является основным сменным элементом для комплектации катриджных резцедержателей, имеющих головку В2. Держатель представляет собой конструкцию, рассчитанную для крепления режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью. Оснастка предназначена для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET.