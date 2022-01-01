Держатель втулки S40x120 мм, В2
Арт. jet_889
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Сечение державки
|S40x120 мм
|
Тип головки
|В2
- Держатель втулки S40x120 мм, B2 является основным сменным элементом для комплектации катриджных резцедержателей, имеющих головку В2. Держатель представляет собой конструкцию, рассчитанную для крепления режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью. Оснастка предназначена для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET.
Преимущества
- Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию
- Высокая износостойкость
- Втулка МК-3 входит в комплект