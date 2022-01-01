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Держатель втулки S40x120 мм, В2
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель втулки S40x120 мм, В2
    Арт. jet_889
    Держатель втулки S40x120 мм, В2
    Держатель втулки S40x120 мм, В2
    Держатель втулки S40x120 мм, В2
      Держатель втулки S40x120 мм, В2
      Держатель втулки S40x120 мм, В2
      Держатель втулки S40x120 мм, В2

      Держатель втулки S40x120 мм, В2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_889

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		S40x120 мм
      Тип головки
      		В2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель втулки S40x120 мм, B2 является основным сменным элементом для комплектации катриджных резцедержателей, имеющих головку В2. Держатель представляет собой конструкцию, рассчитанную для крепления режущих инструментов с цилиндрической хвостовой частью. Оснастка предназначена для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET.

        Преимущества

        • Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию
        • Высокая износостойкость
        • Втулка МК-3 входит в комплект