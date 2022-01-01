Держатель втулки S40x150 мм, С3

Преимущества

Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию

Высокая износостойкость

Втулка L40/Мк-3 входит в комплект

Держатель втулки S40x150 мм - представляет собой универсальный сменный элемент для комплектации катриджного резцедержателя с головкой С3. Оснастка используется для выполнения токарных работ полного цикла на токарном оборудовании, выпускаемого компанией JET. Держатель имеет форму призмы и рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками, сечением 40х150 мм. Приспособление крепится на основную оснастку с помощью винтового механизма, имеется два прижимных винта.