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Держатель втулки S40x150 мм, С3
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Держатель расточного резца и втулок
    Держатель втулки S40x150 мм, С3
    Арт. jet_890
    Держатель втулки S40x150 мм, С3

      Держатель втулки S40x150 мм, С3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_890

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Сечение державки
      		S40x150 мм
      Тип головки
      		C3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Держатель втулки S40x150 мм - представляет собой универсальный сменный элемент для комплектации катриджного резцедержателя с головкой С3. Оснастка используется для выполнения токарных работ полного цикла на токарном оборудовании, выпускаемого компанией JET. Держатель имеет форму призмы и рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками, сечением 40х150 мм. Приспособление крепится на основную оснастку с помощью винтового механизма, имеется два прижимных винта.

        Преимущества

        • Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию
        • Высокая износостойкость
        • Втулка L40/Мк-3 входит в комплект