Держатель втулки S40x150 мм, С3
Арт. jet_890
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Сечение державки
|S40x150 мм
|
Тип головки
|C3
- Держатель втулки S40x150 мм - представляет собой универсальный сменный элемент для комплектации катриджного резцедержателя с головкой С3. Оснастка используется для выполнения токарных работ полного цикла на токарном оборудовании, выпускаемого компанией JET. Держатель имеет форму призмы и рассчитан на крепление режущих инструментов с цилиндрическими хвостовиками, сечением 40х150 мм. Приспособление крепится на основную оснастку с помощью винтового механизма, имеется два прижимных винта.
Преимущества
- Держатель изготовлен из углеродистой стали, имеет прочную и надежную конструкцию
- Высокая износостойкость
- Втулка L40/Мк-3 входит в комплект