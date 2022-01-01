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Диск алмазный HUSQVARNA для травы Grass 250-8t 5784442-01
Найти аналог
Ножи и диски для триммеров
    Диск алмазный HUSQVARNA для травы Grass 250-8t 5784442-01
    Арт. X1861250960
    Диск алмазный HUSQVARNA для травы Grass 250-8t 5784442-01

      Диск алмазный HUSQVARNA для травы Grass 250-8t 5784442-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250960

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Назначение
      		трава
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Grass 255-8Т Husqvarna 5784442-01 используется с триммерами Husqvarna 235R, 240R, 128R, 327R, 333R. Применяется для срезания различных видов травы. При кошении трава, задерживаясь на поверхности диска, выкладывается ровными рядами при поступательном движении триммера в разные стороны. Диск идеально подходит для срезания травы для последующей заготовки сена.

        Преимущества

        • Имеет 8 зубцов
        • Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации