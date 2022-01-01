Диск алмазный HUSQVARNA для травы Grass 250-8t 5784442-01

Преимущества

Имеет 8 зубцов

Выполнен из качественного материала, имеет длительный период эксплуатации

Диск Grass 255-8Т Husqvarna 5784442-01 используется с триммерами Husqvarna 235R, 240R, 128R, 327R, 333R. Применяется для срезания различных видов травы. При кошении трава, задерживаясь на поверхности диска, выкладывается ровными рядами при поступательном движении триммера в разные стороны. Диск идеально подходит для срезания травы для последующей заготовки сена.