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Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
5.0
1
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Арт. mir-instrumenta_27688
    5.0
    1
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
    Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ

    Дизельная пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_27688
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Сибртех
    Мощность при обогреве, кВт
    		15
    Расход топлива, л/ч
    		1.3
    Топливо
    		дизель
    Вес, кг
    		16.9
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

    • Подробное описание товара

      Дизельный теплогенератор Сибртех DH-15D представляет собой промышленное оборудование для прямого нагрева. Ориентирован на эксплуатацию в регулярно проветриваемых нежилых помещениях, на открытых пространствах. Будет полезен для обогрева строительных площадок, а также применения в условиях ремонтно-монтажных работ. Кроме того, теплогенератор может использоваться для выполнения таких задач, как просушка различных поверхностей, подогрев бетона, размораживание траншей при низких температурах.

      Ключевые технические характеристики

      • Мощность обогрева составляет 15 кВт.
      • Функционирует от электросети с напряжением 220 В.
      • Бак обладает емкостью 18,5 литров дизельного топлива. При расходе 1,3 кг/ч обеспечивается высокий показатель автономности без необходимости в регулярной дозаправке.
      • Масса теплового оборудования Сибртех DH-15D без учета топлива – 16,9 кг.
      • Эксплуатация в температурных условиях -10...+40 °C.
      • Габаритные размеры устройства – 768 x 292 x 420 мм.
      • Производительность теплого воздуха достигает 300 м3/ч.

      Особенности и преимущества

      • На верхней части корпуса расположена рукоять, обеспечивающая комфортную транспортировку по рабочему пространству.
      • Дизельный теплогенератор Сибртех DH-15D оснащен защитой от перегрева.
      • Быстрое начало работы благодаря электрическому стартеру (от розетки).

      Комплектация

      1. Дизельная тепловая пушка Сибртех DH-15D.
      2. Манометр.
      3. Инструкция по эксплуатации.
      4. Гарантийный талон.