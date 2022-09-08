Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ

Дизельная пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ
Арт. mir-instrumenta_27688
Характеристики
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Производитель
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Мощность при обогреве, кВт
|15
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Расход топлива, л/ч
|1.3
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Топливо
|дизель
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Вес, кг
|16.9
Подробное описание товараДизельный теплогенератор Сибртех DH-15D представляет собой промышленное оборудование для прямого нагрева. Ориентирован на эксплуатацию в регулярно проветриваемых нежилых помещениях, на открытых пространствах. Будет полезен для обогрева строительных площадок, а также применения в условиях ремонтно-монтажных работ. Кроме того, теплогенератор может использоваться для выполнения таких задач, как просушка различных поверхностей, подогрев бетона, размораживание траншей при низких температурах.
Ключевые технические характеристики
- Мощность обогрева составляет 15 кВт.
- Функционирует от электросети с напряжением 220 В.
- Бак обладает емкостью 18,5 литров дизельного топлива. При расходе 1,3 кг/ч обеспечивается высокий показатель автономности без необходимости в регулярной дозаправке.
- Масса теплового оборудования Сибртех DH-15D без учета топлива – 16,9 кг.
- Эксплуатация в температурных условиях -10...+40 °C.
- Габаритные размеры устройства – 768 x 292 x 420 мм.
- Производительность теплого воздуха достигает 300 м3/ч.
Особенности и преимущества
- На верхней части корпуса расположена рукоять, обеспечивающая комфортную транспортировку по рабочему пространству.
- Дизельный теплогенератор Сибртех DH-15D оснащен защитой от перегрева.
- Быстрое начало работы благодаря электрическому стартеру (от розетки).
Комплектация
- Дизельная тепловая пушка Сибртех DH-15D.
- Манометр.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.