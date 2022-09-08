Тепловая пушка DH-15D, 15 кВт СИБРТЕХ

Подробное описание товара

Ключевые технические характеристики

Мощность обогрева составляет 15 кВт.

Функционирует от электросети с напряжением 220 В.

Бак обладает емкостью 18,5 литров дизельного топлива. При расходе 1,3 кг/ч обеспечивается высокий показатель автономности без необходимости в регулярной дозаправке.

Масса теплового оборудования Сибртех DH-15D без учета топлива – 16,9 кг.

Эксплуатация в температурных условиях -10...+40 °C.

Габаритные размеры устройства – 768 x 292 x 420 мм.

Производительность теплого воздуха достигает 300 м3/ч.

Особенности и преимущества

На верхней части корпуса расположена рукоять, обеспечивающая комфортную транспортировку по рабочему пространству.

Дизельный теплогенератор Сибртех DH-15D оснащен защитой от перегрева.

Быстрое начало работы благодаря электрическому стартеру (от розетки).

Комплектация

Дизельная тепловая пушка Сибртех DH-15D. Манометр. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Дизельный теплогенератор Сибртех DH-15D представляет собой промышленное оборудование для прямого нагрева. Ориентирован на эксплуатацию в регулярно проветриваемых нежилых помещениях, на открытых пространствах. Будет полезен для обогрева строительных площадок, а также применения в условиях ремонтно-монтажных работ. Кроме того, теплогенератор может использоваться для выполнения таких задач, как просушка различных поверхностей, подогрев бетона, размораживание траншей при низких температурах.