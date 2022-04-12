Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751
Арт. X19031850337
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип дождевателя
|круговой
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Макс. дальность полива, м
|7
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Макс. площадь полива, м2
|150
- 3-х рукавный дождеватель Brigadier 84751 предназначен для равномерного кругового полива газонов и лужаек. Предусмотрена отдельная регулировка каждого рукава по скорости, площади и типу полива. Конструкция исключает образование луж. Для универсальности применения данная модель совместима со всеми видами садовых шлангов.