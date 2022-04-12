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Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751
5.0
1
Найти аналог
Дождеватели
    Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751
    Арт. X19031850337
    5.0
    1
    Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751

      Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850337
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Тип дождевателя
      		круговой
      Макс. дальность полива, м
      		7
      Макс. площадь полива, м2
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 3-х рукавный дождеватель Brigadier 84751 предназначен для равномерного кругового полива газонов и лужаек. Предусмотрена отдельная регулировка каждого рукава по скорости, площади и типу полива. Конструкция исключает образование луж. Для универсальности применения данная модель совместима со всеми видами садовых шлангов.