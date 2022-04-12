Дождеватель 3-х рукавный Brigadier 84751

3-х рукавный дождеватель Brigadier 84751 предназначен для равномерного кругового полива газонов и лужаек. Предусмотрена отдельная регулировка каждого рукава по скорости, площади и типу полива. Конструкция исключает образование луж. Для универсальности применения данная модель совместима со всеми видами садовых шлангов.