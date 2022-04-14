Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
Арт. X1861250644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аксессуара
|ремень для триммера
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Вес, кг
|1
Эргономичная система ремней Echo c062 000184 используется с целью облегчения степени нагрузки на позвоночник и руки при использовании триммера, газонокосилки и другого садового инвентаря. Путем перераспределения веса, ранцевый ремень для бензокос Echo c062 000184 балансирует тело при осуществлении работ по облагораживанию участка и тем самым снижает степень усталости при применении инструментов. Наличие мягкой обшивки позволяет исключить натирание, а также уменьшает отдачу при вибрации, поэтому ранцевый ремень Echo c062 000184 купить стоит в первую очередь ради заботы о собственном здоровье.
Преимущества ремней Echo c062 000184:
- Улучшает осанку;
- Снижает усталость;
- Укрепляет мышцы спины;
- Помогает работать дольше;
- Не натирает.
Комплектация:
- Комплект ремней;
- Упаковка.