Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)

Эргономичная система ремней Echo c062 000184 используется с целью облегчения степени нагрузки на позвоночник и руки при использовании триммера, газонокосилки и другого садового инвентаря. Путем перераспределения веса, ранцевый ремень для бензокос Echo c062 000184 балансирует тело при осуществлении работ по облагораживанию участка и тем самым снижает степень усталости при применении инструментов. Наличие мягкой обшивки позволяет исключить натирание, а также уменьшает отдачу при вибрации, поэтому ранцевый ремень Echo c062 000184 купить стоит в первую очередь ради заботы о собственном здоровье.

Преимущества ремней Echo c062 000184:

Улучшает осанку;

Снижает усталость;

Укрепляет мышцы спины;

Помогает работать дольше;

Не натирает.

Комплектация: