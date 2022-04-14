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Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
5.0
2
Найти аналог
Ремни для триммеров
    Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
    Арт. X1861250644
    5.0
    2
    Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
    Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
      Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)
      Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)

      Эргономичная система ремней Echo C062-000184 (для SRM-2655SI/SRM-330ES/SRM-350ES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250644
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		ремень для триммера
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Эргономичная система ремней Echo c062 000184 используется с целью облегчения степени нагрузки на позвоночник и руки при использовании триммера, газонокосилки и другого садового инвентаря. Путем перераспределения веса, ранцевый ремень для бензокос Echo c062 000184 балансирует тело при осуществлении работ по облагораживанию участка и тем самым снижает степень усталости при применении инструментов. Наличие мягкой обшивки позволяет исключить натирание, а также уменьшает отдачу при вибрации, поэтому ранцевый ремень Echo c062 000184 купить стоит в первую очередь ради заботы о собственном здоровье.

        Преимущества ремней Echo c062 000184:

        • Улучшает осанку;
        • Снижает усталость;
        • Укрепляет мышцы спины;
        • Помогает работать дольше;
        • Не натирает.

        Комплектация:

        • Комплект ремней;
        • Упаковка.