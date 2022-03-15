Фолдон для ванны BAS ВЕРОНА
Арт. X16915323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|фолдон
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Вес, кг
|4
- Экран для ванны выпускается стандартного размера и предназначены только для фронтальной установки. Высота экранов обычно стандартная (частое расположение популярных недорогих ванн) и дополнительно может иметь ножки для регулировки высоты, для более плотной стыковки с краем ванны. Из-за способов фиксации и изготавливаемого материала, фолдоны практически никогда не имеют возможности расположить в ней дверцу для доступа к низу ванны - придется полностью снимать. В этом плане экраны под ванну являются более полезными.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость