Держатель стаканов FRAP F101, 2 стакана
Арт. X1691450202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|держатель
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Цвет
|хром
- Держатель зубных щеток с двумя стаканами Frap F101 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на бортик раковины или полку
- Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат
- Стаканы выполнены из стекла