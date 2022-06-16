Держатель стаканов FRAP F101, 2 стакана

Преимущества

Устанавливается на бортик раковины или полку

Хромированное покрытие позволяет органично вписываться в современные интерьеры ванных комнат

Стаканы выполнены из стекла

Держатель зубных щеток с двумя стаканами Frap F101 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.