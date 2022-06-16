Цветной гелевый ёршик FRAP F909
Арт. X1691450265
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип аксессуара
|щетка для унитаза
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Цвет
|прозрачный, красный
- Ершик гелевый Frap F909 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.
Преимущества
- Устанавливается на пол
- Произведен из пластика с гелевым наполнителем красного цвета, что позволяет подчеркнуть яркую индивидуальность интерьера ванной комнаты