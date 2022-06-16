Цветной гелевый ёршик FRAP F909

Преимущества

Устанавливается на пол

Произведен из пластика с гелевым наполнителем красного цвета, что позволяет подчеркнуть яркую индивидуальность интерьера ванной комнаты

Ершик гелевый Frap F909 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.