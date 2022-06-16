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Цветной гелевый ёршик FRAP F909
4.0
2
Найти аналог
Туалетные ершики
    Цветной гелевый ёршик FRAP F909
    Арт. X1691450265
    4.0
    2
    Цветной гелевый ёршик FRAP F909

      Цветной гелевый ёршик FRAP F909

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691450265
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Frap
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		щетка для унитаза
      Цвет
      		прозрачный, красный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ершик гелевый Frap F909 отличается стильным дизайном в сочетании с высоким уровнем практичности, функциональности и надёжности.

        Преимущества

        • Устанавливается на пол
        • Произведен из пластика с гелевым наполнителем красного цвета, что позволяет подчеркнуть яркую индивидуальность интерьера ванной комнаты