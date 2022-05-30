Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")

Диск Scarlett Husqvarna 5784427-01 предназначен для кусторезов Husqvarna. Используется для подрезания веток, срезки небольших деревьев и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность.