Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
Арт. X1861250972
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|225
- Диск Scarlett Husqvarna 5784427-01 предназначен для кусторезов Husqvarna. Используется для подрезания веток, срезки небольших деревьев и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность.