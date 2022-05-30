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Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
4.7
3
Найти аналог
Диски для триммеров
    Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
    Арт. X1861250972
    4.7
    3
    Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
    Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
    Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
      Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
      Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")
      Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")

      Диск для триммера Husqvarna Scarlett 5784427-01 225-24 (1")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250972
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		225
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск Scarlett Husqvarna 5784427-01 предназначен для кусторезов Husqvarna. Используется для подрезания веток, срезки небольших деревьев и кустарников. Обладает хорошей режущей способностью и износостойкостью. Изготовлен из качественного материала, что гарантирует максимальную производительность.