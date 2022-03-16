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Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180
    Арт. X13111063
    5.0
    2
    Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180

      Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13111063
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		BestWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный сварочный аппарат инверторного типа BestWeld Tiger 180 постоянного тока с воздушным охлаждением - предназначен для сварки методом MMA и TIG. TIG - аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа. Применяется для соединения высоколегированной нержавеющей стали, чугуна, титана, меди, и многих других цветных металлов и сплавов. Шов, помимо отличного качества, обладает хорошим внешним видом и повышенной надежностью. ММА - ручная дуговая сварка применяется для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов кроме алюминия.

        Преимущества

        • Легкость в управлении 
        • Малый вес 
        • Цифровой дисплей и ручки точной регулировки тока
        • Новейшая технология на IGBT-транзисторах 
        • Выдерживает скачки напряжения 220В +/-15% 
        • Возможность работы от генератора 
        • Защита от перегрева и высокого входного напряжения 
        • Мощная система вентиляции (2 вентилятора)
        • Встроенная функция против залипания электрода