Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180
Арт. X13111063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Профессиональный сварочный аппарат инверторного типа BestWeld Tiger 180 постоянного тока с воздушным охлаждением - предназначен для сварки методом MMA и TIG. TIG - аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа. Применяется для соединения высоколегированной нержавеющей стали, чугуна, титана, меди, и многих других цветных металлов и сплавов. Шов, помимо отличного качества, обладает хорошим внешним видом и повышенной надежностью. ММА - ручная дуговая сварка применяется для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов кроме алюминия.
Преимущества
- Легкость в управлении
- Малый вес
- Цифровой дисплей и ручки точной регулировки тока
- Новейшая технология на IGBT-транзисторах
- Выдерживает скачки напряжения 220В +/-15%
- Возможность работы от генератора
- Защита от перегрева и высокого входного напряжения
- Мощная система вентиляции (2 вентилятора)
- Встроенная функция против залипания электрода