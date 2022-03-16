Сварочный аппарат BestWeld Tiger 180

Преимущества

Легкость в управлении

Малый вес

Цифровой дисплей и ручки точной регулировки тока

Новейшая технология на IGBT-транзисторах

Выдерживает скачки напряжения 220В +/-15%

Возможность работы от генератора

Защита от перегрева и высокого входного напряжения

Мощная система вентиляции (2 вентилятора)

Встроенная функция против залипания электрода

Профессиональный сварочный аппарат инверторного типа BestWeld Tiger 180 постоянного тока с воздушным охлаждением - предназначен для сварки методом MMA и TIG. TIG - аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного газа. Применяется для соединения высоколегированной нержавеющей стали, чугуна, титана, меди, и многих других цветных металлов и сплавов. Шов, помимо отличного качества, обладает хорошим внешним видом и повышенной надежностью. ММА - ручная дуговая сварка применяется для сваривания черных и цветных металлов, а также их сплавов кроме алюминия.