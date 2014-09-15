Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
Арт. X131101275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
- Инвертор STURM AW97PA17 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Данный аппарат имеет возможность работы при нестабильном напряжении от 160 до 260 В. Удобная рукоятка и крепления для наплечного ремня упрощают транспортировку инвертора.
Преимущества
- Уменьшенное на 30% энергопотребление
- Возможность работы при нестабильном напряжении
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий
- Глубокая сварочная ванна
- Во время поджига дуги проволока подается более медленно
- Хороший перенос сварочной капли
- Малый вес - 11.9 кг