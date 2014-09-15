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Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
4.0
2
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
    Арт. X131101275
    4.0
    2
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
    Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17
      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17

      Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X131101275
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор STURM AW97PA17 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Данный аппарат имеет возможность работы при нестабильном напряжении от 160 до 260 В. Удобная рукоятка и крепления для наплечного ремня упрощают транспортировку инвертора.

        Преимущества

        • Уменьшенное на 30% энергопотребление
        • Возможность работы при нестабильном напряжении
        • Встроенный стабилизатор напряжения
        • Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий
        • Глубокая сварочная ванна
        • Во время поджига дуги проволока подается более медленно
        • Хороший перенос сварочной капли
        • Малый вес - 11.9 кг