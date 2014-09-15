Инверторный полуавтомат Sturm AW97PA17

Преимущества

Уменьшенное на 30% энергопотребление

Возможность работы при нестабильном напряжении

Встроенный стабилизатор напряжения

Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий

Глубокая сварочная ванна

Во время поджига дуги проволока подается более медленно

Хороший перенос сварочной капли

Малый вес - 11.9 кг

Инвертор STURM AW97PA17 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Данный аппарат имеет возможность работы при нестабильном напряжении от 160 до 260 В. Удобная рукоятка и крепления для наплечного ремня упрощают транспортировку инвертора.