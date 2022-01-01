Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202

Преимущества

Простая интуитивно понятная панель управления

Плавная регулировка сварочного тока

Дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока

Встроенные функции для облегчения поджига и стабилизации дуги во время сварки: Hot-Start , Arc-Force и Anti-Sticking

Сварочные инверторные аппараты Мастер 202 разработаны и сделаны для профессионалов, предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом.Главные особенности – мощность, надежность, компактность. Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает хороший поджиг и «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Данное устройство позволяет проводить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Для облегчения процесса сварки в режиме ММА и получения более качественного сварного соединения, аппарат имеет встроенные функции: Anti-Sticking, Arc-Force и Hot-Start. Аппараты серии «Мастер» – отличаются простой панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении. На панели управления имеется светодиод «термозащита».