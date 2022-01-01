Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
Арт. X131102293
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Макс. мощность, кВт
|6.08
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочные инверторные аппараты Мастер 202 разработаны и сделаны для профессионалов, предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом.
Главные особенности – мощность, надежность, компактность. Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает хороший поджиг и «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Данное устройство позволяет проводить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Для облегчения процесса сварки в режиме ММА и получения более качественного сварного соединения, аппарат имеет встроенные функции: Anti-Sticking, Arc-Force и Hot-Start. Аппараты серии «Мастер» – отличаются простой панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении. На панели управления имеется светодиод «термозащита».
Преимущества
- Простая интуитивно понятная панель управления
- Плавная регулировка сварочного тока
- Дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
- Встроенные функции для облегчения поджига и стабилизации дуги во время сварки: Hot-Start , Arc-Force и Anti-Sticking