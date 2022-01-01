Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
    Арт. X131102293
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
    Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202
      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202

      Инверторный сварочный аппарат Foxweld Мастер 202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102293

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. мощность, кВт
      		6.08
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочные инверторные аппараты Мастер 202 разработаны и сделаны для профессионалов, предназначены для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом.
        Главные особенности – мощность, надежность, компактность. Улучшенная схема стабилизации сварочного процесса дает хороший поджиг и «мягкую» сварочную дугу с минимальным разбрызгиванием. Данное устройство позволяет проводить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. Для облегчения процесса сварки в режиме ММА и получения более качественного сварного соединения, аппарат имеет встроенные функции: Anti-Sticking, Arc-Force и Hot-Start. Аппараты серии «Мастер» – отличаются простой панелью управления и возможностью работать при пониженном напряжении. На панели управления имеется светодиод «термозащита».

        Преимущества

        • Простая интуитивно понятная панель управления
        • Плавная регулировка сварочного тока
        • Дисплей для отображения текущих показателей сварочного тока
        • Встроенные функции для облегчения поджига и стабилизации дуги во время сварки: Hot-Start , Arc-Force и Anti-Sticking