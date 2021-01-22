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Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
4.8
11
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
    Арт. X131102397
    4.8
    11
    Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
    Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
    Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
    Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
      Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
      Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
      Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560
      Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560

      Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102397
      4.8
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560 - агрегат, обеспечивающий качественный и ровный сварочный шов электродами ММА. Модель работает от сети напряжением от 160 до 270 В. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, что гарантирует отличную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Благодаря ручке на корпусе установку легко перемещать до места проведения работ. На передней панели инвертора располагаются два световых индикатора, которые показывают подключение к сети и перегрев. Внутри устройства размещается вентилятор для принудительного охлаждения рабочих элементов.

        Преимущества

        • Стабильность горения дуги
        • Смена полярности (прямая и обратная)
        • Функция антизалипания
        • Долгий срок службы