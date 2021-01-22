Преимущества

Стабильность горения дуги

Смена полярности (прямая и обратная)

Функция антизалипания

Долгий срок службы

Сварочный инвертор Сварог Real ARC 220 (Z243) 93560 - агрегат, обеспечивающий качественный и ровный сварочный шов электродами ММА. Модель работает от сети напряжением от 160 до 270 В. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, что гарантирует отличную защиту внутренних узлов от механических повреждений. Благодаря ручке на корпусе установку легко перемещать до места проведения работ. На передней панели инвертора располагаются два световых индикатора, которые показывают подключение к сети и перегрев. Внутри устройства размещается вентилятор для принудительного охлаждения рабочих элементов.