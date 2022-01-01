Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
    Арт. О00000026156
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
    Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А

      Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026156

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 220В, 20-230А 8010484 обладает выдающимися своего класса характеристиками и позволяет не только работать в диапазоне от 20-230А, но и настраивать уровень динамического изменения дуги в момент старта (Hot Start) и в процессе сварки (Arc Force), что гарантирует высокое качество работы, даже при сварке ответственных изделий и конструкций. Отключаемая функция снижения напряжения холостого хода наряду с выводом заземления обеспечивают высокий уровень безопасности при эксплуатации, а цифровое управление - максимальное удобство.
        Благодаря своим преимуществам аппарат рекомендован для использования в сложных монтажных условиях при замене и прокладке инженерных коммуникаций, в строительстве и сфере обслуживания.

        Преимущества

        • Регулировки параметров HotStart и ArcForce
        • Активируемая функция VRD и вывод заземления
        • Дисплей и цифровое управление
        • Высокая производительность
        • Компактный и мощный