Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А
Арт. О00000026156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|230
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 220В, 20-230А 8010484 обладает выдающимися своего класса характеристиками и позволяет не только работать в диапазоне от 20-230А, но и настраивать уровень динамического изменения дуги в момент старта (Hot Start) и в процессе сварки (Arc Force), что гарантирует высокое качество работы, даже при сварке ответственных изделий и конструкций. Отключаемая функция снижения напряжения холостого хода наряду с выводом заземления обеспечивают высокий уровень безопасности при эксплуатации, а цифровое управление - максимальное удобство.
Благодаря своим преимуществам аппарат рекомендован для использования в сложных монтажных условиях при замене и прокладке инженерных коммуникаций, в строительстве и сфере обслуживания.
Преимущества
- Регулировки параметров HotStart и ArcForce
- Активируемая функция VRD и вывод заземления
- Дисплей и цифровое управление
- Высокая производительность
- Компактный и мощный