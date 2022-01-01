Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 8010484, 220В, 20-230А

Преимущества

Регулировки параметров HotStart и ArcForce

Активируемая функция VRD и вывод заземления

Дисплей и цифровое управление

Высокая производительность

Компактный и мощный

Инверторный аппарат Кедр UltraARC-250 220В, 20-230А 8010484 обладает выдающимися своего класса характеристиками и позволяет не только работать в диапазоне от 20-230А, но и настраивать уровень динамического изменения дуги в момент старта (Hot Start) и в процессе сварки (Arc Force), что гарантирует высокое качество работы, даже при сварке ответственных изделий и конструкций. Отключаемая функция снижения напряжения холостого хода наряду с выводом заземления обеспечивают высокий уровень безопасности при эксплуатации, а цифровое управление - максимальное удобство.Благодаря своим преимуществам аппарат рекомендован для использования в сложных монтажных условиях при замене и прокладке инженерных коммуникаций, в строительстве и сфере обслуживания.