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Калорифер PATRIOT DT 22
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный PATRIOT DT 22
    Арт. 70423685
    Калорифер PATRIOT DT 22

      Калорифер дизельный PATRIOT DT 22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423685

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Объем бака для топлива, л
      		25
      Расход топлива, л/ч
      		1.85
      Вес, кг
      		21
      Защита от перегрева
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный теплогенератор прямого нагрева, DT 22 применяется на различных этапах строительства: отделка и ремонт помещений, сушка штукатурки и шпаклевки в зимних условиях, сушка фасадов при облицовке их керамической плиткой, размораживание траншей, поддержания в помещениях постоянной температуры. Предназначен для использования на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях. В теплогенераторах Patriot Power реализованы различные передовые технологии - система максимального сжигания топлива (TurboBurTM), увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов. Индикация и регулировка температуры на выходе, автоматическая система зажигания, система защиты от перегрева, электронный контроль пламени с фотоэлементом, автоматическое распознавание неисправностей и оповещение, полное автоматическое управление через PCB (разъём розетка для подключения комнатного термостата).