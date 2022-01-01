Калорифер PATRIOT DT 22

Дизельный теплогенератор прямого нагрева, DT 22 применяется на различных этапах строительства: отделка и ремонт помещений, сушка штукатурки и шпаклевки в зимних условиях, сушка фасадов при облицовке их керамической плиткой, размораживание траншей, поддержания в помещениях постоянной температуры. Предназначен для использования на открытых площадках или в хорошо проветриваемых помещениях. В теплогенераторах Patriot Power реализованы различные передовые технологии - система максимального сжигания топлива (TurboBurTM), увеличивает КПД и уменьшает выброс в атмосферу отработанных газов. Индикация и регулировка температуры на выходе, автоматическая система зажигания, система защиты от перегрева, электронный контроль пламени с фотоэлементом, автоматическое распознавание неисправностей и оповещение, полное автоматическое управление через PCB (разъём розетка для подключения комнатного термостата).