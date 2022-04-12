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Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828
5.0
2
Найти аналог
Запчасти для моек высокого давления
    Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828
    Арт. X131504170
    5.0
    2
    Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828

      Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504170
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		комплект быстросъемного соединения
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект Quick Connect Karcher 2.641-828 подходит к любым аппаратам высокого давления Karcher после 1992 года выпуска, кроме моделей, оснащенных барабаном для шланга. Позволяет устанавливать и снимать всевозможные насадки одним движением руки с помощью запатентованной системы Quick Connect.

        В комплект входят:
        Шланг высокого давления (7.5 м)
        Пистолет высокого давления
        Вес брутто 1,3 кг
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