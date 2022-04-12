Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828

Комплект Quick Connect Karcher 2.641-828 подходит к любым аппаратам высокого давления Karcher после 1992 года выпуска, кроме моделей, оснащенных барабаном для шланга. Позволяет устанавливать и снимать всевозможные насадки одним движением руки с помощью запатентованной системы Quick Connect.



В комплект входят:

Шланг высокого давления (7.5 м)

Пистолет высокого давления

Вес брутто 1,3 кг

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