Комплект для аппаратов высокого давления Karcher 2.641-828
Арт. X131504170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|комплект быстросъемного соединения
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Количество предметов, шт
|3
- Комплект Quick Connect Karcher 2.641-828 подходит к любым аппаратам высокого давления Karcher после 1992 года выпуска, кроме моделей, оснащенных барабаном для шланга. Позволяет устанавливать и снимать всевозможные насадки одним движением руки с помощью запатентованной системы Quick Connect.
В комплект входят:
Шланг высокого давления (7.5 м)
Пистолет высокого давления
Вес брутто 1,3 кг
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