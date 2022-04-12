Комплект со шлангом для крана без резьбы KARCHER 2.645-258

Готовый к подключению набор идеально подойдёт для полива сада и для водоснабжения моек высокого давления. Наличие универсального адаптера, служит для легкого подключение к круглым кранам без резьбы с внешним диаметром от 15 до 20 мм. Данный набор поможет вам в орошения от малых до больших по площади территорий и садов, для очистки садового оборудования и мебели, для подключения аксессуаров к кранам (разбрызгиватели, дождеватели, мойки высокого давления).