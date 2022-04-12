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Комплект со шлангом для крана без резьбы KARCHER 2.645-258
5.0
2
Найти аналог
Запчасти для моек высокого давления
    Комплект со шлангом для крана без резьбы KARCHER 2.645-258
    Арт. X131504210
    5.0
    2
    Комплект со шлангом для крана без резьбы KARCHER 2.645-258

      Комплект со шлангом для крана без резьбы KARCHER 2.645-258

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131504210
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Готовый к подключению набор идеально подойдёт для полива сада и для водоснабжения моек высокого давления. Наличие универсального адаптера, служит для легкого подключение к круглым кранам без резьбы с внешним диаметром от 15 до 20 мм. Данный набор поможет вам в орошения от малых до больших по площади территорий и садов, для очистки садового оборудования и мебели, для подключения аксессуаров к кранам (разбрызгиватели, дождеватели, мойки высокого давления).