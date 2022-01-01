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Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349
Найти аналог
Аксессуары для ванной комнаты
    Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349
    Арт. X16914546
    Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349

      Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16914546

      Характеристики

      Производитель
      		Milardo
      Страна производства
      		Россия
      Тип аксессуара
      		коврик
      Цвет
      		разноцветный
      Материал
      		акрил
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коврик для ванной комнаты, 40*70 см, акрил, dark fresco, Milardo имеет специальную основу, поэтому не скользит на любых напольных покрытиях.

        Преимущества

        • Рисунок коврика, создается путем использования ниток различных цветов, окрашенных стойкими красителями, поэтому изображение не теряет свой цвет при стирке
        • Края коврика обработаны оверлоком, что предотвращает ткань от осыпания и обеспечивает долгий срок службы
        • Коврик можно использовать в ванных комнатах, где установлены полы с подогревом