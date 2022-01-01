Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349

Преимущества

Рисунок коврика, создается путем использования ниток различных цветов, окрашенных стойкими красителями, поэтому изображение не теряет свой цвет при стирке

Края коврика обработаны оверлоком, что предотвращает ткань от осыпания и обеспечивает долгий срок службы

Коврик можно использовать в ванных комнатах, где установлены полы с подогревом

Коврик для ванной комнаты, 40*70 см, акрил, dark fresco, Milardo имеет специальную основу, поэтому не скользит на любых напольных покрытиях.