Коврик д/ванной комнаты Milardo Dark fresco 40*70 см. 13349
Арт. X16914546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Тип аксессуара
|коврик
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Цвет
|разноцветный
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Материал
|акрил
- Коврик для ванной комнаты, 40*70 см, акрил, dark fresco, Milardo имеет специальную основу, поэтому не скользит на любых напольных покрытиях.
Преимущества
- Рисунок коврика, создается путем использования ниток различных цветов, окрашенных стойкими красителями, поэтому изображение не теряет свой цвет при стирке
- Края коврика обработаны оверлоком, что предотвращает ткань от осыпания и обеспечивает долгий срок службы
- Коврик можно использовать в ванных комнатах, где установлены полы с подогревом