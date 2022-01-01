Преимущества

Эффективное и быстрое распределение тепла по комнате

Корпус изготовлен из стали, отличающейся высокой теплоотдачей при работе конвектора

Корпус конвектора соответствует стандарту IPX4, а значит обеспечивает защиту от попадания твердых частиц и влаги

Бесшумная работа и простая установка

Автоматическое отключение при перегреве, экологичен

Тепловой элемент не выжигает кислород, имеет высокую теплоотдачу за счет алюминиевых Х-образных радиаторов

Оборудован термостатом для регулировки температуры

Конвектор Кратон CH-1500 предназначен для обогрева бытовых, промышленных и офисных помещений площадью до 22,5 м². Конвектор может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом, в закрытых помещениях с температурой от минус 10 °С до плюс 40 °С в условиях, исключающих попадание на него водных капель и брызг, а также атмосферных осадков. Напольная установка.